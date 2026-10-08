Блогеры Игорь и Ясмина Андреевы решили уйти из "Ленкома" после конфликта с руководством

Фото: телеграм-канал "ЯсяАктриса"

Актеры и блогеры Игорь и Ясмина Андреевы решили досрочно покинуть театр "Ленком Марка Захарова" после претензий руководства к их контенту. Об этом супруги рассказали в своем блоге.

По их словам, проблемы начались летом, когда Игорю продлили контракт на новый сезон только до декабря. Актеру, как он рассказал, напрямую сообщили о недовольстве художественного руководителя их блогом. Позже выяснилось, что аналогичные условия распространяются и на Ясмину, однако сообщить ей об этом планировали после окончания декретного отпуска.

Пара попыталась обсудить ситуацию с руководителем театра лично, но, по словам Андреевых, конкретную причину претензий он назвать не смог. При этом Ясмине, которая собиралась вернуться на сцену в конце сентября, поставили условие – за два месяца доказать, что она действительно хочет продолжать работать в театре.

Андреевы решили не дожидаться окончания контрактов и уволиться раньше. Теперь супруги остались без работы, воспитывая новорожденную дочь. В "Ленкоме" отказались комментировать ситуацию.

В своем блоге актеры рассказывают о закулисье театра и публикуют вайны. Наибольшую популярность им принесла рубрика "Те самые коллеги", где они в юмористической форме высмеивают образ работников-любовников. На блог Андреевых подписаны более миллиона человек. По словам пары, некоторые зрители начали ходить в "Ленком" именно благодаря их контенту.

Ранее актриса Диана Пожарская рассказала, что не считает конкурирующими свои проекты и работы супруга актера Ивана Янковского. Пожарская отметила, что они играют в картинах разных жанров и при этом поддерживают друг друга. По ее словам, окончательный выбор между фильмом и сериалом остается за зрителями.