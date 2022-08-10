Специалисты Мосприроды не нашли загрязнений в реке Сетунь. Ранее жители столицы прислали кадры из района Фили-Давыдково, где река приобрела рыжий цвет.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы заявили, что специалисты выезжали на место. Но к тому времени вода выглядела совершенно обыкновенно, неприятного запаха или гибель рыбы замечено не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.