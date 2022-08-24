Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную программе акции "Ночь кино"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

25 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная культурной акции "Ночь кино", которая пройдет 27 августа.

О нововведениях и программе расскажут:



руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая;

генеральный директор музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова;

актриса театра и кино Светлана Немоляева;

кинокритик, киновед Сергей Лаврентьев.

Смотрите трансляцию 25 августа в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.