Ограничения движения ввели на столичных улицах из-за фестиваля "Спасская башня"

Москва начала готовиться к фестивалю "Спасская башня". Старт фестиваля – через 2 дня, но первые ограничения движения ввели 24 августа.

Подробнее о том, где и когда нельзя будет проехать до пятого сентября, рассказали в ЦОДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.