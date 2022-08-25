Траты россиян на "школьный набор" выросли почти на 15% в 2022 году

В 2022 году траты россиян на "школьный набор" увеличились почти на 15% по сравнению с 2021 годом. При этом отдельные школьные принадлежности подорожали вдвое.

Согласно данным Росстата, на сборы первоклассника в этом году семья тратит от 19 до 24 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.