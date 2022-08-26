Число погибших из-за удара по поселку Куйбышево увеличилось до пяти человек

Число погибших из-за удара по поселку Куйбышево Запорожской области увеличилось до пяти человек, двое из них дети, сообщает глава военно-гражданской администрации региона. Завалы продолжают разбирать. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS.

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