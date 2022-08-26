Франция потеряет 50 млн евро из-за отсутствия российских туристов на Лазурном берегу

Около 50 миллионов евро не досчитаются в этом году на Лазурном берегу из-за отсутствия россиян. Об этом говорят местные предприниматели.

В люксовых гостиницах почти никого, как и в ресторанах. А итальянские турфирмы потеряли до 95% доходов по той же причине.

Куда россияне все еще могут отправиться без проблем? И кто дает визы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.