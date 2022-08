"My name is Moscow": Бангладеш

Как правильно держать свечку, подглядывая за чужой личной жизнью? Почему некоторых людей называют рогоносцами? Действительно ли присутствие жены на рыбалке помогает увеличить улов? Правда ли, что россияне добывают и пьют сок почти из всех деревьев? И что такое "Тещин язык"?

Обо всем этом ведущий телеканала Москва 24 Алехандро расскажет гостю из ЮАР в новом выпуске шоу "My name is Moscow".