Синоптик рассказал, как долго продержится жара в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жаркая погода с температурой воздуха, превышающей климатическую норму на 4–6 градусов, продержится в Москве и Подмосковье до 21 августа. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов в разговоре с "360".

"Безусловно, температура будет выше климатической нормы. Но показатели столбика термометра крайне редко совпадают со среднестатистическими значениями", – сказал он.

Тем не менее, по словам Шувалова, прогнозируемые плюсовые отклонения следует оценивать как достаточно существенные.

"Температура выше плюс 30 градусов – не такое уж частое явление для августа", – пояснил специалист.

В то же время ранее в столичном регионе случались и значительно более жаркие заключительные месяцы лета, отметил Шувалов. В качестве примера он привел августовские показатели 2010 года.

"Но самым жарким днем было 12 августа 1972 года. Тогда столбики термометра показали 34 градуса", – рассказал Шувалов.

По мнению синоптика, месячное отклонение температуры от средних значений в августе этого года составит до трех градусов. При этом Шувалов отметил, что погода в столичном регионе в этом месяце будет отличаться недостатком осадков.

"Пока в Москве практически ничего не выпало. Так, считанное количество миллиметров осадков. Вот в области местами прошли хорошие дожди. Но и в Подмосковье в основном воцарилась сухая жаркая погода, поэтому очень внимательно нужно вести себя на природе в лесах", – заключил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальной жаре до середины следующей недели. По его словам, температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 4–5 градусов в грядущие выходные, 13 и 14 августа.

В связи с прогнозируемой жарой МЧС объявило в Москве оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать с 13 до 17 августа. Кроме того, в этот же период в столице будет действовать повышенный уровень пожароопасности.

