Новости часа: ВСУ нанесли еще четыре удара по территории Запорожской АЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ нанесли еще четыре удара по территории Запорожской АЭС, сообщили местные власти.

Цена газа в Европе превысила $3 500 за за тысячу кубометров впервые с начала марта. Таковы данные торгов.

Почти 460 тысяч москвичей участвовали в тестировании системы голосования, заявили в мэрии.