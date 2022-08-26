В Москве стартовал 15-й фестиваль "Спасская башня"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице стартовал 15-й Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".

Основным местом проведения традиционно стала Красная площадь. Отмечается, что церемония открытия фестиваля началась с появления роты почетного караула и военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

В этом году зрители увидят выступления зарубежных коллективов из:

Венесуэлы;

Таиланда;

Индии;

Египта;

Армении;

Белоруссии.

Кроме того, к выступлению готовятся и музыканты из ЛНР. В свою очередь, от России выступят оркестры всех силовых ведомств страны – Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

Юбилейный Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 4 сентября. В этом году зрителей ожидает 10 вечерних выступлений лучших российских, а также зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов.

Гости фестиваля также смогут полюбоваться салютом и другими пиротехническими и световыми инсталляциями.

Вторая площадка "Спасской башни" располагается на ВДНХ. Там 26 августа Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка представил лучшие номера в программе конного шоу.

Ранее в Дептрансе сообщали, что из-за фестиваля "Спасская башня" ограничат движение в центре столицы. Автомобилистам нельзя будет проехать по улице Ильинке, Большому Москворецкому мосту и набережным вблизи Красной площади – Кремлевской, Софийской, Москворецкой и Раушской.

