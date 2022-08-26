Вторая площадка "Спасской башни" открылась на ВДНХ

Мероприятия в рамках фестиваля пройдут не только на Красной площади. Вторая площадка "Спасской башни" работает на ВДНХ. Там 26 августа Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка представил лучшие номера в программе конного шоу.

Оно было приурочено к открытию фестиваля. Кавалеристы показали мастерство выездки, конкура и джигитовки, а также езду на кордео, то есть без уздечки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.