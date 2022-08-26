"Звезды советского экрана": легендарный реквизит в любимых советских фильмах

В ноябре 1986 года благодаря журналу "Советский экран" киноманам удалось одним глазком заглянуть в приоткрытую дверь реквизиторского цеха. Бывалые мастера с удовольствием делились с читателями секретами своей "кухни".

Из-за чего пошли слухи, что Юрий Никулин погиб во время работы над комедией "Бриллиантовая рука"? Как удалось вернуть украденный реквизит фильма "Белое солнце пустыни"? Где Леонид Гайдай взял стулья для экранизации Ильфа и Петрова? Какая ошибка пиротехников чуть не уничтожила фильм "Экипаж"? Как Ален Делон помог советским кинематографистам раздобыть самолет? И почему люди из министерства обороны попросили Георгия Данелию больше никогда не валять дурака?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".