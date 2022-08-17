"Вот это любовь": Георгий Юматов и Муза Крепкогорская

Их пути пересеклись на съемках "Молодой гвардии". Начинающих актеров Георгия Юматова и Музу Крепкогорскую пригласил в свой фильм режиссер Сергей Герасимов.
Муза метила на роль красавицы Любы Швецовой, и для этого даже высветлила добела свои темные волосы. Но ей выпала роль попроще и покороче. Но это облако светлых волос как раз и привлекло Юматова. Ему казалось, девушка светится изнутри.
Муза тоже обратила на него внимание. У бывшего фронтовика Юматова была идеальная выправка и, как бы сказали сегодня, модельная внешность. Он нравился абсолютно всем. Его ухаживания Музе льстили. Она тут же заявила Георгию: "Я буду звать тебя Жоржик!". Муза гордо вышагивала с ним под ручку по городу и ловила завистливые взгляды прохожих. Он же никого, кроме своей Музы, не замечал. Друзья смеялись: "Да что ты в ней нашел? Смотри, сколько красавиц вокруг! Только пальцем помани". Но для Георгия других не существовало.
Об этом – в программе "Вот это любовь".
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