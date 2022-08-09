Народный артист России Евгений Миронов возглавит жюри 44-го Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщил председатель отборочной комиссии Иван Кудрявцев.

В программу основного конкурса вошли девять фильмов из России, Сербии, Китая, Турции, Шри-Ланки и других стран. Не исключено, что список будет дополнен. Фильмом открытия станет картина Антона Мегердичева "Сердце Пармы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.