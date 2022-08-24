"Вот это любовь": Сергей Михалков и Наталья Кончаловская

Молодой поэт Сергей Михалков крутил педали велосипеда, купленного на гонорар от продажи своей первой книги о Дяде Степе. Он мчался на встречу в дом семейства Кончаловских. Михалков знал, они – люди авторитетные. У них в роду знаменитый художник Суриков. Но и у самого Сергея предками были аристократы.

Оказавшись в окружении Кончаловских, Михалков понял – он в своей среде. Особенно сильное впечатление оставила дочь хозяев – Наталья. Да, на десять лет старше, да, есть дочка от первого брака, но ведь все это такая ерунда, когда встречаешь родственную душу. Наталье Сергей тоже приглянулся. Высок, хорош собой, образован, воспитан. И так мило заикается. Он стал часто приходить в гости, звонил по телефону. Да и дочка Натальи его полюбила и начала донимать мать вопросами: "Ну когда же ты выйдешь замуж за дядю Сережу?"

Об этом – в программе "Вот это любовь".