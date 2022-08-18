"Звезды советского экрана": Иван Бортник

Листая мартовский номер журнала "Советский экран" за 1990 год с фотографиями героев в мини-юбках и кожаных куртках, ценители старого-доброго отечественного кино останавливали взгляд на развороте с фотографиями актера Ивана Бортника. Изголодавшиеся по хорошим фильмам киноманы взахлеб принялись читать интервью с любимым артистом. В их воображении тут же стали всплывать кадры из фильмов "Иван да Марья", "Родня" и, конечно, из легендарного сериала "Место встречи изменить нельзя".

Как Иван Бортник был связан с криминалом? Какой метод борьбы с пьянством Бортник испробовал на себе, на пару с Владимиром Высоцким? Какую песню Высоцкий посвятил ему? Как, принимая душ, Иван Бортник придумал изюминку для роли в фильме "Родня"? Зачем он плюнул в лицо своему другу Владимиру Высоцкому? И почему заместитель министра внутренних дел распорядился убрать Промокашку?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".