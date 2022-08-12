Индонезия вряд ли согласится на предложение США ограничить цены на нефть из РФ – СМИ

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Попытки США склонить Индонезию к поддержке ограничения цен на нефть из России обречены на провал. Таким мнением поделились в китайском издании South China Morning Post.

По словам аналитиков, Джакарта хочет дождаться, как поступят Китай и Индия.

Как отметил исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира, Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет.

Ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что Индонезия готова организовать встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях ноябрьского саммита G20 на острове Бали. Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября.

До этого новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил, что организация стран-экспортеров нефти не ставит своей задачей конкурировать с Россией. Он пояснил, что Россия является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке. По его словам, цены на нефть начали расти постепенно и кумулятивно.

