На малых экранах состоится премьера сериала "Женщина Халк: Адвокат"

Одна из самых громких премьер августа – "Женщина Халк: Адвокат". В центре сюжета – двоюродная сестра Халка, Дженнифер, которая работает адвокатом. После аварии, чтобы спасти сестру, брат переливает ей свою кровь, и та обретает сверхспособности. Теперь каждый раз, когда Дженнифер будет нервничать, ее ждет превращение в зеленое чудище.

Героиня попытается усидеть на двух стульях и продолжит ходить на работу, где будет становиться халком прямо в зале суда. Придется брату провести для нее курс молодого бойца для супергероев.

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