"Вот это любовь": Владимир Стеклов и Александра Захарова

Александра Захарова сидела в зрительном зале театра Станиславского и, как завороженная, смотрела на сцену. Там в лучах софитов блистал актер Владимир Стеклов. Крепкий, мужественный, с горящими глазами. "Это же второй Высоцкий! И имя такое же!" – думала про себя Александра. Ей шепнули: Стеклов недавно перебрался в Москву с Камчатки вместе с женой и дочкой. Последнюю часть фразы она пропустила мимо ушей.

Выйдя из театрального зала, Александра только и говорила, что о спектакле. И о том, как хорош Владимир Стеклов. Она совершенно замучила окружающих, и друзья решили устроить им встречу. Созвали вечеринку, на которую пригласили и Александру, и Владимира. Об этом – в программе "Вот это любовь".