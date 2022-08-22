Джордж Мартин заявил, что хотел продлить "Игру Престолов" еще на несколько сезонов

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"; режиссер – Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз; производство – Bighead Littlehead, Created By, Generator Entertainment, Home Box Office (HBO), Тelevision 360
Американский писатель Джордж Мартин, написавший цикл фантастических романов "Песнь льда и Пламени", признался, что хотел продлить сериал "Игра престолов". Об этом пишет The Wall Street Journal.
"Я выступал за то, что в сериале должно быть как минимум 10 сезонов, а может быть и 12, и 13", – сказал он.
Мартин также рассказал, что работа на последними сезонами сериала проходила практически без его участия. Сценаристы закрыли шоу после восьмого сезона.
Ранее Мартин рассказал, чем отличаются сериалы "Дом Дракона" и "Игра престолов". По его словам, "Дом Дракона" является более человеческой историей, при этом он также больше похож на шекспировскую трагедию. Мартин добавил, что в обоих шоу речь идет о власти и борьбе за трон.
События сериала "Дом Дракона" разворачиваются примерно за 200 лет до истории, представленной в "Игре престолов". Шоу показывается "Танец драконов" – гражданская война, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов.
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