На Амедиатеке вышел приквел к сериалу "Игра престолов". Из всех режиссеров, которые занимались первой частью, остался Мигель Сапочник. Именно он ставил самые крутые батальные сцены в "Игре престолов". Но в этот раз он работал только над первой серией "Дома драконов".

Почему "Дом драконов" стал самой ожидаемой премьерой лета? Чего же ждать от сериала? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.