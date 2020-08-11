Metallica снова на волне славы. Это случилось после того, как их песня прозвучала в популярном сериале "Очень странные дела".

Но культовая группа столкнулась с критикой со стороны молодых фанатов. Одна тиктокерша обвинила группу в антисемитизме и неонацизме, потому что бывший басист группы якобы использует нацистское приветствие на сцене.

Кроме того, музыкантов начали обвинять в расизме, потому что с ними в тур не поехал темнокожий рэпер Ice-T. Группа пока на это никак не отреагировала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.