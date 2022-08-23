"Звезды советского экрана": тайные и явные "визитки" режиссеров в советских фильмах

Складной стульчик с фамилией на спинке, шляпа, командный голос, повелительный жест – это, пожалуй, самые очевидные ассоциации с профессией режиссера у простых зрителей. И только въедливые знатоки кино были в курсе, что режиссеры любят еще и пошутить, и даже похулиганить прямо в кадре, а также запечатлеть себя и друзей на память потомкам.

Слегка приоткрыть дверь на их кухню решили в свежем выпуске журнала "Советский экран" в июне 1969-го года. Александр Митта рассказал корреспонденту, как ему удалось собрать в своем фильме "Гори, гори, моя звезда" целое созвездие режиссеров: Владимир Наумов, Константин Воинов, Марлен Хуциев и даже Олег Ефремов, ведь заполучить такую веселую компанию в свой фильм мечтали многие. Но его случай далеко не единственный.

Из-за чего Марлен Хуциев не разговаривал с Геннадием Полокой после премьеры "Интервенции"? Как Ролан Быков изводил Георгия Данелию во время съемок фильма "Я шагаю по Москве"? Какие части тела Леонида Гайдая попали в его легендарные фильмы? В каком качестве Эльдар Рязанов появился в "Служебном романе"? И за что Георгию Данелии было стыдно перед Норбертом Кухинке?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".