"Звезды советского экрана": Анна Каменкова

Лето 1979 года. Советские граждане тянутся на курорты. У кого не сложилось – бегут на городские пляжи. Что же касается поклонников кино, они устремляются к киоскам "Союзпечать" за новым номером журнала "Советский экран", чтобы под солнцем июля спокойно изучить новости отечественного кино.
Одна из фотографий обложки – портрет молодой актрисы Анны Каменковой. А внутри – материал о ней в рубрике "Знакомьтесь!", в котором критик очень позитивно отзывается о новой работе Каменковой в фильме "Молодая жена".
Как в семь лет Аню Каменкову признали заграничные кинематографисты? Зачем создатели легендарного сериала "Следствие ведут Знатоки" оживили героиню Каменковой? Какая драма разыгралась на съемках фильма "Визит к Минотавру"? И каким образом актриса спасла фильм Эльдара Рязанова "Жестокий романс"?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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