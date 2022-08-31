Вышел шестой сезон мультсериала "Рик и Морти"

"Электроник" вернется. Об этом заявили исполнители главных ролей, братья Юрий и Владимир Торсуевы. Продолжение фильма о мальчике и его друге-роботе снимут в Москве и Подмосковье. Подробности не раскрывают. Обещают, что будет много музыки, приключений и доброго юмора.

"Новые приключения Электроника" выйдут еще нескоро, зато можно посмотреть шестой сезон мультсериала "Рик и Морти". Его выпускают с 2013 года. Авторы вдохновлялись фильмом "Назад в будущее", но довели идею до абсурда. Герои – ученый-алкоголик Рик и его внук Морти – в каждой серии высмеивают что-то из массовой культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.