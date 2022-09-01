"Ночная смена": расставание Ди Каприо и Венецианский фестиваль

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Они рассказали, что актер Леонардо ДиКаприо расстался уже с четвертой девушкой, которой исполняется 25 лет. Также ведущие обсудили Венецианский фестиваль, который стартовал в Италии.