В онлайн-кинотеатре IVI опровергли информацию об утечке данных пользователей

14:28
Фото: depositphotos/konstantynov
Сообщения об утечке данных пользователей онлайн-кинотеатра IVI не имеют отношения к сервису. Об этом сообщил РИА Новости директор по технологии сервиса Евгений Россинский.
"Мы полагаем, что утекшая база к нашему сервису не имеет никакого отношения", – сказал он.
Россинский подчеркнул, что компания IVI не собирает и не хранит данные пользователей. По его словам, в профилях используются никнеймы. Он подчеркнул, что пользователю достаточно оставить электронную почту или номер телефона. Также, по словам Россинского, ни у одного из сотрудников нет доступа к данным банковских карт пользователей.
"Мы регулярно проходим аудит PCI DSS, который подтверждает наш высокий уровень защиты", – добавил он.
Ранее стало известно, что Минцифры РФ дорабатывает инициативу о введении оборотных штрафов для компаний за утечку личных данных клиентов.
До этого глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что утечка персональных данных пользователей должна наказываться оборотными штрафами.
Также сообщалось, что Минцифры РФ совместно с крупными IT-компаниями обсуждает возможность создания фонда материальной компенсации для ставших жертвами утечек баз данных граждан.
СДЭК подтвердил, что в Сеть слили данные клиентов
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