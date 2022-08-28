В Совфеде призвали ввести оборотные штрафы для компаний за утечку данных пользователей

12:23
Фото: Агентство "Москва"
Утечка персональных данных пользователей должна наказываться оборотными штрафами, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Нужны оборотные штрафы", – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее ряд телеграм-каналов сообщил об утечке в открытый доступ данных пользователей предположительно онлайн-кинотеатра START.
До этого сообщалось, что Минцифры РФ совместно с крупными IT-компаниями обсуждает возможность создания фонда материальной компенсации для ставших жертвами утечек баз данных граждан.
Отмечается, что средства на его создание могут быть выделены из оборотных штрафов, которые компании обяжут выплачивать за утечки их данных.
Данные 25 миллионов клиентов компании СДЭК попали в Сеть
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