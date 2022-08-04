В Госдуме предложили отменить мораторий на проверки утечек личных данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой разрешить Роскомнадзору проводить проверки бизнеса по фактам утечек персональных данных.
"По данным Роскомнадзора, с начала года произошло уже 40 утечек баз персональных данных россиян, однако проводить проверки этих фактов – регулятор теперь не вправе", – написал он в своем телеграм-канале.
Хинштейн отметил, что в общей сложности было скомпрометировано более 136,5 миллиона записей с личной информацией.
По его словам, комитет по информполитике обеспокоен сложившейся ситуацией с утечками данных, которая впрямую нарушает конституционные права и интересы граждан.
Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что предусмотренные текущим законодательством штрафы за утечку персональных данных россиян не соответствуют наносимому ущербу. Для урегулирования этой ситуации необходимо ввести оборотные штрафы для бизнеса.
Он подчеркнул, что компании должны понять серьезность нарушения прав граждан, которое влечет утечка их персональных данных, и принять необходимые меры для защиты данной информации. По его мнению, введение оборотных штрафов является разумной стимулирующей мерой, способной решить эту проблему.
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