"The City": где попробовать токпокки в Москве

Корейская кухня продолжает покорять сердца и желудки москвичей. Экзотические сочетания соусов и необычные текстуры – это все токпокки. Гастрокритик Александр Ильин составил список, где можно попробовать самое модное корейское блюдо.

Он посетил такие заведения, как Red Box, Hite и "Жасмин". Подробнее – в сюжете проекта The City.