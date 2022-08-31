Роскомнадзор запросил у онлайн-кинотеатра IVI информацию о возможной утечке данных

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Роскомнадзор направил онлайн-кинотеатру IVI запрос с требованием предоставить информацию о возможной утечке персональных данных пользователей сервиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Роскомнадзор направил администрации онлайн-кинотеатра IVI запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании", – говорится в сообщении.

В РКН напомнили, что с 1 сентября в России вступает в силу закон, согласно которому компания, допустившая утечку личных данных, будет обязана самостоятельно сообщить об этом в Роскомнадзор в течение суток, а также провести внутреннюю проверку. Ее результаты, в том числе информация об ответственных за утечку, будет необходимо представить ведомству в течение трех суток.

31 августа в телеграм-каналах появилась информация об утечке персональных данных более 5 тысяч пользователей онлайн-кинотеатра IVI. Сообщалось, что эти данные появились в продаже на специализированных интернет-ресурсах.

Директор по технологии IVI Евгений Россинский, реагируя на эти сообщения, заявил, что утекшая в открытый доступ база не имеет никакого отношения к сервису. Он подчеркнул, что компания IVI не собирает и не хранит данные пользователей, а ее сотрудники не имеют доступа к данным банковских карт клиентов.