Береговая охрана Турции сообщила о приостановке движения судов в Босфоре

Фото: ТАСС/EPA/TOLGA BOZOGLU

Движение судов в Босфорском проливе приостановлено в связи с произошедшим ЧП, сообщила береговая охрана Турции.

"Буксиры Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazim Tur и катера Kegm-3, Kegm-5 были направлены на место происшествия к 173-метровому грузовому судну Lady Zehma, которое село на мель из-за отказа руля во время плавания с Украины в Стамбул. Движение судов в Стамбульском (Босфорском) проливе приостановлено", – говорится в сообщении службы в Twitter.

Ранее береговая охрана Турции сообщила, что следующий из России в Грецию танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы.

До этого у берегов Туниса потерпела крушение лодка, на борту которой были нелегальные мигранты. Погибли порядка 20 человек. По предварительным данным, большинство находившихся на лодке людей были выходцами из Сирии.