"Ночная смена": новый календарь праздников и нешаблонная авиакомпания

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Иван Базанов и Станислав Кулик не согласны с утвержденным календарем выходных дней и постараются придумать новые праздники. А также обсудят, какая авиакомпания первой разрешила членам экипажа иметь татуировки носить бороду и красить волосы в яркие цвета.