"Тайны души": Илзе Лиепа

Балерина с красивым именем Илзе родилась в семье легендарного артиста балета Мариса Лиепы и невероятной красоты актрисы Маргариты Жигуновой. Несмотря на свою прославленную фамилию, ей пришлось достигать самых высоких вершин своим трудом, упорством и болью. Ей было девять лет, когда отец сказал: "Запомни, твое детство закончилось. Твоя жизнь теперь посвящена балету". Это ее нисколько не напугало. Уже тогда она знала, что станет ведущей балериной Большого и не подведет отца. Илзе Лиепа унаследовала талант не только от него, но и от мамы. Свои актерские способности Илзе Лиепа показывала не только на балетной сцене, но и в кинокартинах.

Когда-то великий Марис передавал дочери Илзе знания о балете. Сегодня Илзе считает своим долгом поделиться накопленным опытом с будущими балеринами. Она создала школу, которая не только чтит традиции русского балета, но также открыта к передовым идеям.

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