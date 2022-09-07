В Нью-Йорке у Метрополитен-музея конфисковали древние артефакты. Экспонаты, выставленные в залах, оказались краденными. В списке – 27 предметов искусства Древнего Рима, Греции и Египта. Все они будут возвращены в страны их происхождения: 21 предмет в Италию, шесть в Египет. Церемония передачи запланирована на эту неделю. Общую стоимость оценили в 13 миллионов долларов.

Уточняется, что в музей древние артефакты попали от частных торговцев, которые знали, что предметы краденые. А вот руководство заявило, что о темном происхождении экспонатов было не в курсе. Однако далеко не все искусствоведы в это поверили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.