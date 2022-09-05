"Рейд 112": женщина упала с эстакады на МКАД

На 44-м километре МКАД женщина упала на проезжавший автомобиль Volkswagen. В результате падения она погибла.

А на девятом километре кольцевой автодороги столкнулись три иномарки: Kia, BMW и Haval. В результате пострадал один человек.

В Лазоревом проезде на севере Москвы попытались ограбить магазин алкоголя. Однако сработала сигнализация, после чего на место происшествия приехала полиция.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

