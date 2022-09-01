"Московский патруль": полицейские пресекли канал нелегальной миграции

В Москве полицейские пресекли канал нелегальной миграции. Вероятного лидера ОПГ задержали в одном из столичных хостелов.

По версии следствия, 38-летний безработный, который сам приехал в Россию из-за границы, наладил производство и продажу липовых документов, похожих на временную регистрацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

