"Московский патруль": задержан вероятный грабитель аптек

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали вероятного грабителя, который обокрал несколько аптек в столице. Злоумышленник тщательно маскировался.

Как удалось выйти на его след? И что еще привлекает грабителей в аптеках? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.