Четыре автомобиля и два мотоцикла столкнулись на западе Москвы

Четыре автомобиля и два мотоцикла столкнулись на Крылатской улице в Москве. В результате аварии пострадал один человек. Погибших в ДТП нет.

Из-за аварии движение было сильно затруднено по Крылатской и Ярцевской улицам, однако транспортный поток уже нормализовался. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.