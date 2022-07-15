Московские суды эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские суды эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-службы Мосгорсуда Дмитрия Овешникова.

По его словам, в сообщении говорилось о "минировании" районных судов города и Московского городского суда. При этом никаких требований не приводилось.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва более чем в 600 различных зданиях в центре Москвы. Похожие сообщения получили 623 объекта, в том числе образовательные учреждения, отели и ТЦ. В результате осмотра всех "заминированных" объектов правоохранители не обнаружили ни одного взрывного устройства. Полиция организовала проверку по данному факту.

