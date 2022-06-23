"Московский патруль": подмосковные полицейские задержали подозреваемых в грабеже

В Подмосковном Подольске полицейские задержали вероятных грабителей, которые тщательно готовились к преступлению и на дело отправились на трех автомобилях. Злоумышленники проникли в офисное здание и незаметно подкрались к посту охраны.

Они скрутили сторожа и начали ломать двери офисов, после чего вскрыли сейфы и похитили 130 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.