Мотоцикл столкнулся с такси на юге Москвы

На пересечении Орехового бульвара и Домодедовской улицы мотоциклист влетел в автомобиль такси. Видно, что дорога мокрая после дождя.

На месте уже работают спецслужбы. Также приехала скорая помощь. Данные о пострадавших пока уточняются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.