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20:04

Аномальная жара в Испании привела к смерти более 500 человек

происшествияза рубежом

Фото: TACC/Angeles Visdomine/EPA

Аномальная жара в Испании только за неделю привела к смерти более 500 человек, пишет EFE.

Проведенный анализ показал, что с 10 по 16 июля включительно в стране умерли 510 человек вследствие чрезмерно высокой температуры воздуха – 45 градусов. В основном это жители Испании старше 85 лет.

Власти предупреждают, что в королевстве установился желтый уровень погодной опасности, в отдельных регионах – оранжевый, а в некоторых районах – красный.

Ранее стало известно, что Южную Европу охватили лесные пожары. Наивысший уровень опасности объявлен в половине регионов Португалии. Причина – сильная жара и продолжительная засуха.

В стране зафиксировано более трехсот возгораний. Во многих районах огонь уже вплотную подошел к жилым домам. Защищать их часто приходится самим жителям.

Не лучше ситуация и в соседней Испании. Из-за приближения огня к жилым домам началась массовая эвакуация. К тушению власти привлекли армию.

Около 400 человек эвакуированы из-за лесного пожара на северо-западе Испании

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