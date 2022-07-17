Лесные пожары охватили Португалию и Испанию

Южную Европу охватили лесные пожары. Наивысший уровень опасности объявлен в половине регионов Португалии. Причина – сильная жара и продолжительная засуха. Температура днем достигает 45 градусов.

В стране зафиксировано более трехсот возгораний. Во многих районах огонь уже вплотную подошел к жилым домам. Защищать их часто приходится самим жителям.

Не лучше ситуация и в соседней Испании. Из-за приближения огня к жилым домам началась массовая эвакуация. К тушению власти привлекли армию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

