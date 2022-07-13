Лесной пожар вспыхнул на турецком курорте Датча, на Эгейском море. О пожаре сообщили местные СМИ.

Спасатели решили сразу привлечь авиацию – пять самолетов и девять вертолетов. Ранее выгорели два гектара леса в Бодруме – всего за несколько часов. А в июне огромный урон был нанесен Мармарису, там тушили почти неделю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.