Число возгораний сухой травы в Москве сократилось почти на 80%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о снижении числа случаев возгораний сухой травы в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекс городского хозяйства.

"Благодаря принятым комплексным мерам удалось минимизировать число возгораний сухой травы, всего с весны зарегистрировано 27 таких фактов, более половины приходится на территорию ТиНАО. Этот показатель на 80% меньше прошлогоднего", – заявил представитель мэрии.

Бирюков подчеркнул, что именно в Троицком и Новомосковском округах число инцидентов с горящей травой стало ниже на 90%.

В летний период комплекс городского хозяйства усиливает контроль пожарной безопасности на природных территориях и в парковых зонах. На дежурстве в каждом административном округе находятся сводные отряды поливомоечной техники.

Кроме того, на границах поселений (например, в ТиНАО) размещены противопожарные и минерализованные полосы. Плановые осмотры территорий на предмет несанкционированного сжигания мусора или разжигания костров проводятся с помощью беспилотников.

Наконец, особое внимание уделяется профилактической работе с населением, поскольку природные пожары зачастую возникают именно из-за неосторожного обращения с огнем.

В июне стало известно, что новые законодательные нормы предусматривают увеличение штрафов за нарушение пожарной безопасности в лесах. Например, взыскание за сжигание травы вырастет до отметки в 15 тысяч рублей вместо 3 тысяч ранее.