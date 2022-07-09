Число возгораний сухой травы в Москве сократилось почти на 80%

11:54
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о снижении числа случаев возгораний сухой травы в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекс городского хозяйства.
"Благодаря принятым комплексным мерам удалось минимизировать число возгораний сухой травы, всего с весны зарегистрировано 27 таких фактов, более половины приходится на территорию ТиНАО. Этот показатель на 80% меньше прошлогоднего", – заявил представитель мэрии.
Бирюков подчеркнул, что именно в Троицком и Новомосковском округах число инцидентов с горящей травой стало ниже на 90%.
В летний период комплекс городского хозяйства усиливает контроль пожарной безопасности на природных территориях и в парковых зонах. На дежурстве в каждом административном округе находятся сводные отряды поливомоечной техники.
Кроме того, на границах поселений (например, в ТиНАО) размещены противопожарные и минерализованные полосы. Плановые осмотры территорий на предмет несанкционированного сжигания мусора или разжигания костров проводятся с помощью беспилотников.
Наконец, особое внимание уделяется профилактической работе с населением, поскольку природные пожары зачастую возникают именно из-за неосторожного обращения с огнем.
В июне стало известно, что новые законодательные нормы предусматривают увеличение штрафов за нарушение пожарной безопасности в лесах. Например, взыскание за сжигание травы вырастет до отметки в 15 тысяч рублей вместо 3 тысяч ранее.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: