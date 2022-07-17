Пропавший на Камчатке вертолет Robinson найден сгоревшим – губернатор

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Спасатели обнаружили сгоревшим вертолет Robinson, который накануне, 16 июля, перестал выходить на связь на Камчатке, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"Камчатскими спасателями в 13 километрах южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Robinson, который пропал вчера со связи. Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, на месте происшествия отмечались неблагоприятные погодные условия, низкая облачность.

В настоящее время проводится расследование, а также устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Вертолет Robinson перестал выходить на связь на Камчатке. По предварительным данным, на борту воздушного судна находятся три человека.

Пилот мог посадить вертолет на маршруте, чтобы переждать непогоду, допустили в авиаслужбах.

В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. В авиаслужбах агентству сообщили, что за штурвалом вертолета находился российский биатлонист Игорь Малиновский.

