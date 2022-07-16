Вертолет Robinson пропал на Камчатке – СМИ

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Вертолет Robinson перестал выходить на связь на Камчатке. На борту воздушного судна находятся три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"Обстоятельства выясняются. Для поисков готовится спасательный вертолет", – сказал собеседник агентства.
Он допустил, что пилот мог посадить вертолет на маршруте, чтобы переждать непогоду.
Как сообщили ТАСС в авиаслужбах, за штурвалом вертолета находился российский биатлонист Игорь Малиновский.
"За штурвалом вертолета находился Игорь Малиновский, биатлонист, увлекается полетами", – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний" совершил жесткую посадку в Якутии. На борту воздушного судна было три человека. Члены экипажа выжили, но получили травмы.
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