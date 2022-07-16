Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В пятницу, 16 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 21...23 градуса, по области – 18...23 градуса. Ветер западный 5–10 м/с. Относительная влажность воздуха около 50%", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице ожидается теплая погода, с благоприятным кислородным режимом и без ощущения термического дискомфорта.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что "бархатный сезон" в Москве начнется с 15 июля, когда температура воздуха будет примерно равна температуре воды. Синоптик также спрогнозировал незначительное понижение температуры воды в будущем.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 16 июля
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